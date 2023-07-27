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Общество

Количество ДТП с участием пьяных водителей в Нижегородской области снизилось на 1,4%

06 августа 2023 14:52  [188] Общество

За январь-июль 2023 года в Нижегородской области отмечено снижение количества ДТП с участием пьяных водителей на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог со ссылкой на ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

За январь-июль этого года нетрезвые водители стали участниками 225 ДТП на территории региона.

Напомним, что у жителей Нижегородской области по-прежнему есть возможность сообщить по номеру 112 о фактах управления автомобилем нетрезвым водителем.

Данные, которые получает оператор: место, время, марка и номер автомобиля с подозрительным водителем – оперативно передаются в ГИБДД, и машину останавливает для проверки экипаж ДПС. Благодаря звонкам нижегородцев на номер 112 только в июле было задержано 73 пьяных водителя, а с начала года - 456 пьяных водителей, причем 94 из них повторно попались за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

 

Предусмотренные в Нижегородской области выплаты за подтвержденное сообщение о пьяном водителе за рулем получили 26 человек.

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Теги:
Алкоголь ДТП
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