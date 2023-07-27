Пьяная автомобилистка устроила смертельное ДТП в Спасском районе Происшествия

ЧП произошло 5 августа 2023 года около 23:00 на 2-м километре подъезда к д. Новое от автодороги Спасское – Варган к селу Бронский Ватрас, сообщает пресс служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения водитель-женщина 1980 г.р. управляя а/м "Ниссан Кашкай", двигаясь по встречной полосе движения в направлении от деревни Новое к автодороге Бронский Ватрас, совершила наезд на группу людей, стоявших на встречной обочине дороги.

В результате ДТП несовершеннолетний 2009 г.р. скончался на месте происшествия, девушка 2007 г.р. получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.