Пьяная автомобилистка устроила смертельное ДТП в Спасском районе

ЧП произошло 5 августа 2023 года около 23:00 на 2-м километре подъезда к д. Новое от автодороги Спасское – Варган к селу Бронский Ватрас, сообщает пресс служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения водитель-женщина 1980 г.р. управляя а/м "Ниссан Кашкай", двигаясь по встречной полосе движения в направлении от деревни Новое к автодороге Бронский Ватрас, совершила наезд на группу людей, стоявших на встречной обочине дороги.
В результате ДТП несовершеннолетний 2009 г.р. скончался на месте происшествия, девушка 2007 г.р. получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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