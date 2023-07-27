Вячеслав Горев проведет личный прием граждан 17 августа Общество

Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Горев 17 августа в 13:00 проведет личный прием граждан по вопросам, которые находятся в его должностных компетенциях.

Вячеслав Горев координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по следующим направлениям:

- реализация государственной политики и государственного управления в сфере лесных отношений;

- охрана окружающей среды, использование и охрана водных объектов, сфера недропользования;

- охрана, воспроизводство и использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов, охота;

- жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс;

- техническое состояние и эксплуатация самоходных машин и других видов техники на территории Нижегородской области;

- осуществление регионального жилищного надзора на территории

Нижегородской области;

- осуществление лицензирования предпринимательской деятельности

по управлению многоквартирными домами;

- государственное регулирование цен (тарифов), регулирование деятельности гарантирующих поставщиков.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личного участия заместителя председателя правительства региона Вячеслава Александровича Горева. Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут.

Желающим предварительно записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39. Запись прекращается за пять рабочих дней до проведения приема.