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Общество

Юрий Шалабаев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

06 августа 2023 10:03  [63] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

"Современная жизнь уже немыслима без поездов, что с комфортом доставляют пассажиров почти в любую точку нашей страны и за её пределы", - написал градоначальник в телеграм-канале.

"Мы привыкли, что, если впереди запланированное путешествие или спонтанная поездка, нас выручают поезда. За каждой такой поездкой в любую погоду, и днём и ночью стоит труд инженеров, машинистов, диспетчеров, проводников, которые обеспечивают комфорт и безопасность в дороге. Благодаря их работе мы чаще приезжаем в гости к родным и друзьям, путешествуем, открываем новые маршруты", - заявил Юрий Шалабаев.

"Дорогие железнодорожники! Поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за вашу работу и преданность своему делу", -  сказал мэр.

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Теги:
ГЖД Праздники Юрий Шалабаев
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