Юрий Шалабаев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.



"Современная жизнь уже немыслима без поездов, что с комфортом доставляют пассажиров почти в любую точку нашей страны и за её пределы", - написал градоначальник в телеграм-канале.

"Мы привыкли, что, если впереди запланированное путешествие или спонтанная поездка, нас выручают поезда. За каждой такой поездкой в любую погоду, и днём и ночью стоит труд инженеров, машинистов, диспетчеров, проводников, которые обеспечивают комфорт и безопасность в дороге. Благодаря их работе мы чаще приезжаем в гости к родным и друзьям, путешествуем, открываем новые маршруты", - заявил Юрий Шалабаев.



"Дорогие железнодорожники! Поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за вашу работу и преданность своему делу", - сказал мэр.