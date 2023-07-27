Пожар произошел в одной из квартир на 12 этаже в доме на улице Карла Маркса Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар произошел в одной из квартир на 12 этаже в доме по ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде вечером 7 августа.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в результате ЧП обгорело имущество на площади 3 кв.м., находящееся на балконе многоквартирного дома.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных, а из высотки самостоятельно эвакуировались 20 человек (из них - три ребенка). Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Дознавателями устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что ларёк с шаурмой сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода.