Евгений Люлин: "Современный Нижний – один из ключевых российских центров промышленности и ИТ" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём города.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днём Нижнего Новгорода!

Наш город поражает величием и красотой: волжскими далями, старинными храмами, древним Кремлем, мощными современными заводами, транспортными магистралями. Прав был художник Илья Репин, когда говорил, что Нижний «царственно поставлен над всем востоком России».

Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, трудились на благо Родины. Минин, Кулибин, Лобачевский – эти имена наших земляков известны теперь во всем мире. За героический труд в годы Великой Отечественной войны Нижний стал "Городом трудовой доблести".

Современный Нижний – один из ключевых российских центров промышленности и ИТ. Модернизация электротранспорта, строительство метро и ледового дворца спорта на Стрелке сделают его еще более удобным, комфортным, привлекательным для жителей и туристов.

Будущее города создается руками и талантом людей, которые здесь учатся, работают, создают семьи. Желаю нижегородцам успехов, здоровья, благополучия, а Нижнему Новгороду – процветания!", - сказал Евгений Люлин.