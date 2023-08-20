Евгений Люлин: "Сегодня триколор является неотъемлемой частью государственности"

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём государственного флага.
"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем государственного флага!
Наш бело-сине-красный стяг, учрежденный Петром Великим более трёх веков назад, оставался символом страны в самые сложные времена. В начале 1990-х он снова взвился над страной, подтверждая стремление нашего народа к суверенитету и независимости", - говорится в тексте поздравления.
"Сегодня триколор является неотъемлемой частью государственности, знаком единства нашего многонационального народа и его преданности Отечеству, готовности отстаивать свои национальные интересы.
Как и красное Знамя Победы, государственный флаг служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма и ответственности за будущее Родины. В школах России учеба начинается с поднятия флага и исполнения государственного гимна.
Еще раз поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы российский флаг всегда вдохновлял наших граждан на воинские и трудовые подвиги!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.
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