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Общество

Евгений Люлин: "Сегодня триколор является неотъемлемой частью государственности"

22 августа 2023 09:30  [61] Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём государственного флага.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем государственного флага!

Наш бело-сине-красный стяг, учрежденный Петром Великим более трёх веков назад, оставался символом страны в самые сложные времена. В начале 1990-х он снова взвился над страной, подтверждая стремление нашего народа к суверенитету и независимости", - говорится в тексте поздравления.

"Сегодня триколор является неотъемлемой частью государственности, знаком единства нашего многонационального народа и его преданности Отечеству, готовности отстаивать свои национальные интересы.

Как и красное Знамя Победы, государственный флаг служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма и ответственности за будущее Родины. В школах России учеба начинается с поднятия флага и исполнения государственного гимна.

Еще раз поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы российский флаг всегда вдохновлял наших граждан на воинские и трудовые подвиги!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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