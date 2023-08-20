Евгений Люлин: "Современная ветеринария – важнейшее направление деятельности" Общество

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём ветеринарного работника.

"Сегодня отмечают свой праздник представители профессий, относящихся к сфере ветеринарии. Поздравляю всех причастных с Днем ветеринарного работника!

Традиции праздника уходят в далекую древность, во времена святых Флора и Лавра, которых на Руси считали покровителями домашнего скота. Знания и опыт первых коновалов передавались из поколения в поколение, чтобы со временем развиться в отрасли ветеринарной науки.

Современная ветеринария – важнейшее направление деятельности: от промышленного животноводства до частных кабинетов, где оказывается помощь домашним питомцам. Опытные специалисты не только лечат животных, но и защищают людей от заболеваний, контролируют санитарное состояние продукции животноводства и окружающей среды.

Позвольте мне поблагодарить всех представителей ветеринарных профессий за ваш труд, который служит надежной гарантией от вспышек опасных болезней! Желаю вам успехов, здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.