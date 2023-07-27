Жаркая солнечная погода сохранится в Нижегородской области на этой неделе

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В Нижегородской области всю рабочую неделю ожидается солнечная и жаркая погода. Если в соседние области в середине недели придёт атмосферный фронт, то с периферии региона к нам поля фронтальной облачности не пропустит мощный антициклон, так что сильные дожди маловероятны.
До среды нижегородцы будут жить во власти лета - установится малооблачная, слабоветреная погода. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +27...+29°, а по ночам столбики термометров будут показывать комфортные для прогулок +18...+21°.
Атмосферное давление всю неделю будет выше нормы - 758-761 мм рт.ст.
К четвергу в регион могут пробиться кучевые облака из Центрального региона, местами возможны небольшие осадки, но на температурный фон они особо не повлияют: уже в пятницу прогнозируется до +30...+32°.
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