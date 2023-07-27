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Бизнес

Без иностранного акцента: "Ростелеком" расширяет возможности цифровой платформы коммуникаций

07 августа 2023 13:52  [107] Бизнес

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Единая цифровая платформа коммуникаций "Ростелекома" расширяет возможности для бизнеса. Теперь в ней доступна не только облачная телефония, но и специализированное решение "Платформа коммуникаций для бизнеса", которое можно полностью установить на ресурсах заказчика. Оно подойдет компаниям, которые хотят организовать профессиональную и эффективную автоматическую телефонную связь, а также использовать дополнительные сервисы платформы, на собственной инфраструктуре. При этом новое решение "Ростелекома", как и облачный сервис "Виртуальная АТС", отвечает запросам бизнеса на внедрение импортозамещающих технологий. Это полностью российская разработка, включенная в реестр отечественного ПО и способная обеспечить бесшовный переход с решений зарубежных вендоров. 

"Ростелеком" готов организовать сервис для бизнес-коммуникаций по гибридной модели, которая объединит преимущества облачных технологий с возможностями программно-аппаратных систем и решений. Вне зависимости от выбранной модели получения сервисов — IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) или гибрид, специалисты компании полностью обеспечивают бесперебойную работу и техническую поддержку внедренных продуктов. 

Установленная в периметр информационной инфраструктуры клиента "Платформа коммуникаций для бизнеса" может быть интегрирована с существующими внутренними системами, а ее функционал позволяет решать задачи бизнеса любого масштаба. Так, платформа поможет объединить в единую телефонную сеть территориально распределенную структуру заказчика или организовать работу корпоративного контактного центра. При этом для контакт-центра будет доступна система записи и оценки разговоров операторов, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и создание расписания с возможностью переключения между сценариями ответа. Гибкая настройка сценариев переадресации и голосового меню (IVR) позволит эффективно распределить входящие вызовы и минимизировать количество пропущенных звонков, а также снизить нагрузку на операторов. 

"Запуск “Платформы коммуникаций для бизнеса” укрепляет лидерские позиции “Ростелекома” на рынке современных российских технологий для роста эффективности бизнеса. Теперь нашим клиентам доступны не только облачные сервисы, но и решения с локальным резервированием и полной установкой на стороне заказчика. При этом мы понимаем, что телефония остается критически важным инструментом коммуникаций. Предлагая рынку полностью отечественную разработку, мы делаем вклад в безопасное и стабильное развитие бизнеса своих клиентов", — отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Александр Яресько.

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