Евгений Люлин: "Макарьевский монастырь для многих людей – чудодейственное место силы" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 7 августа принял участие в торжествах в честь Дня памяти святого Макария Желтоводского и Унженского. Мероприятие прошло в Макарьевском монастыре.

"Преподобный Макарий – один из самых любимых в народе святых, защитник русской земли, небесный покровитель бойцов Нижегородского ополчения Минина и Пожарского и наш земляк. Тысячи людей со всех уголков России ежегодно приезжают сюда, чтобы отдать дань любви и уважения, почувствовать благодать на святой Макарьевской земле. Сегодня в монастыре идут праздничные богослужения. Верующие проходят единым крестным ходом вокруг обители. Литургию в главном Троицком Соборе монастыря служит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий", - отметил Евгений Люлин.

"Макарьевский монастырь для многих людей – чудодейственное место силы. Если прийти сюда с молитвой, то лечить начинают сами стены. За шесть веков эти стены несколько раз были стёрты с лица земли врагами и каждый раз восставали из руин. Сам Бог помогал нашим предкам выстоять и победить. Поэтому и здоровье многим теперь чудесно возвращается. Именно здесь предельно ясно понимаешь, что ни один захватчик, как бы он ни пытался сломить и разобщить нашу веру, никогда не сможет этого сделать. 600 лет уже стоит обитель Макария как крепость Российская и стоять будет", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Святой Макарий также является покровителем русского купечества. Многие поколения наших предпринимателей молились ему, богатели, давали щедрые дары монастырю. Основанный им Макарьевский монастырь на берегу Волги является жемчужиной русской архитектуры. Это моя малая родина, любимые, знакомые с детства места. Очень хочу верить в то, что отсюда, из наших мест, в 21-м веке молитвами святого Макария начнется великое возрождение могучей и прекрасной России будущего!", - заключил спикер регионального парламента.

Ранее спикер ЗСНО Евгений Люлин принял участие в торжествах в честь преподобного Серафима Саровского в Дивееве.