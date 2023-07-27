Мининский университет Нижнего Новгорода вступил в Ассоциацию университетов России и Индии Общество

Фото: Мининский университет

Мининский университет Нижнего Новгорода, вступив в Ассоциацию университетов России и Индии (Russia-Indian Network – RIN), стал 31-м российским вузом - участником данного объединения. Об этом сообщили в пресс-службе НГПУ.

Ассоциация призвана усилить роль ведущих вузов двух стран в решении целого ряда вопросов взаимодействия. Это касается, в том числе, проведения совместных научных исследований, решений вопросов кадров, технологий, совместные формирование и реализация образовательных программ и ряд других.

Ректор НГПУ Виктор Сдобняков рассказал, что Мининский университет Нижнего Новгорода включился в активную работу по сотрудничеству с ведущими вузами Индии. По словам ректора, уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с университетами Джавахарлала Неру, Чаудхари Чаран Сингх, Шарда, Махараджи Сайаджирао Бароды, Амити, ИНДАПРЯЛ (Индийская ассаоциация преподавателей русского языка и литературы).

Кроме того, в рамках гранта Минпросвещения РФ НГПУ в ближайшее время планирует открыть Центр обучения русскому языку жителей Индии и курсов повышения квалификации для преподавателей этой дисциплины.

"Сейчас мы ожидаем повышение интереса к нашему вузу со стороны потенциальных абитуриентов из этой страны, так как профессия учителя там - одна из самых уважаемых и хорошо оплачиваемых, и высококачественное педагогическое образование, которое мы даем в Мининском, поможет им стать востребованными в обеих странах. Вхождение в состав ассоциации является логичным продолжением формирования устойчивого взаимодействия с образовательными организациями Индии и развития отношений между двумя государствами", - сказал Виктор Сдобняков.

В ближайших планах Мининского также развитие в Индии академической мобильности учащихся и профессорско-преподавательского состава, проведение совместных научно-образовательных мероприятий (конференций, семинаров, форумов, телемостов и т.п.).

Ранее сообщалось, что Мининский университет возьмет на себя оплату образовательного кредита на период обучения студентов.