Почти 100 самозанятых нижегородцев - участников проекта "Займись делом!" получат поддержку на региональном уровне Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Девяносто самозанятых нижегородцев - лучших участников проекта "Займись делом!" смогут рассчитывать на поддержку региона при продвижении своего бизнеса в сети Интернет. Об этом сообщает министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, проект был разработан для обучения и поддержки нижегородских самозанятых ведению бизнеса. Участники прошли два этапа программы - онлайн-курсы и очные семинары, посвященные актуальным мерам поддержки.

Как отметил глава Минпрома Нижегородской области Максим Черкасов, в финале проекта участники под руководством опытных наставников разработали концепцию своего дела и защитили свои бизнес-планы.

Бизнес-игры прошли на базе центров "Мой бизнес" в 30 муниципалитетах. Жители еще 21 округа могли принять участие в проекте в ближайшем населенном пункте, где была такая возможность. В каждой группе выбрано по три победителя. Оценивались степень проработки идеи, актуальность, социально-экономическая значимость и место реализации проекта. Победители получат услуги по продвижению в интернете в течение трех месяцев с момента объявления результатов.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что почти 1100 нижегородцев стали участниками программы для самозанятых "Займись делом".