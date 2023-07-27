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Общество

Владислав Атмахов в прямом эфире обсудит экологические проблемы нижегородцев

08 августа 2023 11:22  [102] Общество
Владислав Атмахов в прямом эфире обсудит экологические проблемы нижегородцев

Владислав Атмахов в прямом эфире обсудит экологические проблемы нижегородцев

Председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области, депутат фракции ЛДПР Владислав Атмахов в прямом эфире обсудит экологические проблемы нижегородцев, сообщается на сайте НРО партии.

В сообщении отмечается, что ежедневно в НРО ЛДПР и комитет по экологии нижегородского парламента поступают сотни обращений от жителей региона, которые касаются экологической повестки, работы ДУКов, вывоза ТБО, пособий и выплат участникам СВО и др.

Как отметил нижегородский парламентарий, "редко, кто использует такой онлайн формат работы с населением – прямой эфир в ВК, но это удобно, не каждый может найти время записаться на прием, а в рамках прямого эфира можно оперативно получить ответ на проблемные вопросы".

"Прямые эфиры - возможность эффективно реагировать на запросы граждан, помогать им разобраться с трудностями", - отметил Владислав Атмахов, добавив при этом, что как председатель комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания ответит на вопросы защиты окружающей среды, от которой зависит здоровье и качество жизни.

Прямые эфиры будут проходить каждую неделю по вторникам в 20:00.

Напомним, что Владислав Атмахов председатель комитета по экологи и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области двух созывов. Отметим, что за время его работы в статусе депутата было решено большое количество проблем граждан. По инициативе депутата фракции ЛДПР в ЗС НО 2 субботу сентября в регионе был установлен праздник "День работника охотничьего хозяйства Нижегородской области". В 2022 году также по инициативе парламентария из областного бюджета выделено 300 млн рублей на оснащение контейнерных площадок и приобретение контейнеров. Кроме того, благодаря инициативам Владислава Атмахова проведена расчистка малых рек, разрешён вопрос регулирования численности волков и лисиц, были ликвидированы десятки несанкционированных свалок. Владислав Атмахов входит в комитеты по бюджету и налогам, а также по транспорту и дорожному хозяйству.

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Теги:
Депутаты Законодательное собрание Экология
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