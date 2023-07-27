Несколько разделов по истории России полностью переписаны в новых школьных учебниках Общество

В новых учебниках по истории России полностью переписаны разделы о периодах с 1970-х по 2000-е годы. Об этом в рамках презентации нового учебника рассказал помощник президента Владимир Мединский, сообщает телеканал "360".

Кроме того, в обновлённых учебниках появился раздел об истории страны с 2014 года по текущее время, включая информацию о спецоперации.

"Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного", — отметил Мединский.

Согласно информации, Минпросвещения отобрало три лучшие линейки учебников по истории, содержание которых было скомпилировано и переработано, было добавлено много интересных фактов.

Причём на данный момент это единственный учебник, прошедший системное рецензирование во многих институтах, добавил помощник президента.

Современные учебные пособия по истории для старшеклассников появятся в школах уже с 1 сентября 2023 года. Стоимость нового учебника составит 849 рублей.

Также сообщается, что учебники для детей с 5 по 9 классы подготовят к следующему учебному году — 2024/2025.