Подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Гендиректора строительной компании будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, 49-летний подозреваемый возглавлял фирму, с которой администрация города в 2021 году заключила контракт на ремонт школы.

После завершения работ подрядчику были перечислены средства на общую сумму в 67 млн рублей.

Однако проведенная строительно-техническая судебная экспертиза выявила многочисленные недочеты выполненного ремонта.

Так, работы по кровле, фасаду, системам водопровода, отопления, электроснабжения и вентиляции, а также целый ряд отделочных работ или не выполнялись совсем, или были выполнены частично.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило, что подозреваемый распорядился денежными средствами в сумме 43 млн рублей по своему усмотрению.

В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в Нижегородский райсуд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове.