Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Кинопоказы под открытым небом в августе
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
08 августа 2023 13:54  [47] Подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе
08 августа 2023 13:05  [80] Молодую семью наркосбытчиков задержали на Бору
08 августа 2023 10:42  [164] Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе
07 августа 2023 18:43  [313] Двух кстовских полицейских осудят за взяточничество
07 августа 2023 17:22  [371] ФСБ пресекла поджог военкомата на Бору
07 августа 2023 11:42  [340] Следственный комитет обжалует отказ суда арестовать избивших молодых людей в Нижнем Новгороде
07 августа 2023 10:46  [457] Пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные
07 августа 2023 09:50  [368] Пожар произошел в одной из квартир на 12 этаже в доме на улице Карла Маркса
07 августа 2023 09:26  [340] Мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище
06 августа 2023 17:28  [2168] Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана
Происшествия

Подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе

08 августа 2023 13:54  [47] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Гендиректора строительной компании будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, 49-летний подозреваемый возглавлял фирму, с которой администрация города в 2021 году заключила контракт на ремонт школы.

После завершения работ подрядчику были перечислены средства на общую сумму в 67 млн рублей.

Однако проведенная строительно-техническая судебная экспертиза выявила многочисленные недочеты выполненного ремонта.

Так, работы по кровле, фасаду, системам водопровода, отопления, электроснабжения и вентиляции, а также целый ряд отделочных работ или не выполнялись совсем, или были выполнены частично.

В ходе расследования уголовного дела следствие установило, что подозреваемый распорядился денежными средствами в сумме 43 млн рублей по своему усмотрению.

В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в Нижегородский райсуд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph