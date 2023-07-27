Подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области
Гендиректора строительной компании будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно информации, 49-летний подозреваемый возглавлял фирму, с которой администрация города в 2021 году заключила контракт на ремонт школы.
После завершения работ подрядчику были перечислены средства на общую сумму в 67 млн рублей.
Однако проведенная строительно-техническая судебная экспертиза выявила многочисленные недочеты выполненного ремонта.
Так, работы по кровле, фасаду, системам водопровода, отопления, электроснабжения и вентиляции, а также целый ряд отделочных работ или не выполнялись совсем, или были выполнены частично.
В ходе расследования уголовного дела следствие установило, что подозреваемый распорядился денежными средствами в сумме 43 млн рублей по своему усмотрению.
В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в Нижегородский райсуд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове.
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