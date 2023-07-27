Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Сервис "Автокод": особенности и преимущества

08 августа 2023 15:10  [52]

erid: Kra23tq5E 

Человек, который собирается покупать машину, старается узнать о транспортном средстве абсолютно все. Важно не только оценить внешний вид, но и постараться узнать историю. Эти данные нужны для того, чтобы в процессе эксплуатации не возникло серьезных проблем.

Спрашивать у продавца бесполезно, потому что ему главное продать и какие-то нюансы он оставит в тайне. Для того, чтобы провести проверку, стоит обратить внимание на сервис "Автокод", который позволяет провести проверку не только по государственному номеру, но и по вин-коду.

Особенности сервиса, на которые стоит обратить внимание

«Автокод» - сервис, который пользуется популярностью. Он удобен тем, что позволяет провести проверку онлайн и при этом не выходить из дома. Каждый желающий сможет получить данные о том или ином автомобиле. При этом, не придется куда-то ехать или привлекать специалистов со стороны.

Простой и приятный интерфейс позволяет быстро сориентироваться и понять, как тут все устроено. Пользователю не придется проходить регистрацию и оставлять свои личные данные.

Расширенная проверка позволяет получить действительно интересную информацию. Система работает с разными базами данных. К примеру, пользователь получает информацию из ГИБДД, судов и банков, может узнать о состоянии машины.

Вся информация, которая будет получена, поможет определиться с выбором окончательно и понять, стоит ли покупать понравившуюся машину или лучше подыскать какой-то другой вариант, который будет намного привлекательнее с юридической стороны. Продавцы часто скрывают важную информацию. Они наводят лоск, покупают необходимые аксессуары, и машина выглядит привлекательно. Но если дефекты с кузова можно будет стереть, то спрятать неприятные факты из истории авто будет проблематично.

Покупателю не стоит спешить. Проверка не помешает в любом случае. Одно дело, если человек берет совершенно новый автомобиль с завода, у которого нет истории и, совершенно другое, если человек покупает поддержанный автомобиль, который уже побывал в руках у других владельцев.

Почему данный сервис пользуется спросом?

Подобных сервисов огромное количество. Но среди пользователей немало тех, кто предпочитает пользоваться «Автокодом» и вот по каким причинам:

  1. Приятный и простой интерфейс;
  2. Можно произвести проверку по вид-коду, а можно воспользоваться государственным номером;
  3. Есть приложение, которое без проблем можно установить на смартфон;
  4. Пользователь получает доступ к личному кабинету и может хранить в нем все отчеты;
  5. Отчеты автоматически удаляются только через 12-ть месяцев;
  6. Есть техническая поддержка и связаться с ними не составит труда.

Реклама. ООО "Авторапорт". avtocod.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph