Сервис "Автокод": особенности и преимущества

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Человек, который собирается покупать машину, старается узнать о транспортном средстве абсолютно все. Важно не только оценить внешний вид, но и постараться узнать историю. Эти данные нужны для того, чтобы в процессе эксплуатации не возникло серьезных проблем.

Спрашивать у продавца бесполезно, потому что ему главное продать и какие-то нюансы он оставит в тайне. Для того, чтобы провести проверку, стоит обратить внимание на сервис "Автокод", который позволяет провести проверку не только по государственному номеру, но и по вин-коду.

Особенности сервиса, на которые стоит обратить внимание

«Автокод» - сервис, который пользуется популярностью. Он удобен тем, что позволяет провести проверку онлайн и при этом не выходить из дома. Каждый желающий сможет получить данные о том или ином автомобиле. При этом, не придется куда-то ехать или привлекать специалистов со стороны.

Простой и приятный интерфейс позволяет быстро сориентироваться и понять, как тут все устроено. Пользователю не придется проходить регистрацию и оставлять свои личные данные.

Расширенная проверка позволяет получить действительно интересную информацию. Система работает с разными базами данных. К примеру, пользователь получает информацию из ГИБДД, судов и банков, может узнать о состоянии машины.

Вся информация, которая будет получена, поможет определиться с выбором окончательно и понять, стоит ли покупать понравившуюся машину или лучше подыскать какой-то другой вариант, который будет намного привлекательнее с юридической стороны. Продавцы часто скрывают важную информацию. Они наводят лоск, покупают необходимые аксессуары, и машина выглядит привлекательно. Но если дефекты с кузова можно будет стереть, то спрятать неприятные факты из истории авто будет проблематично.

Покупателю не стоит спешить. Проверка не помешает в любом случае. Одно дело, если человек берет совершенно новый автомобиль с завода, у которого нет истории и, совершенно другое, если человек покупает поддержанный автомобиль, который уже побывал в руках у других владельцев.

Почему данный сервис пользуется спросом?

Подобных сервисов огромное количество. Но среди пользователей немало тех, кто предпочитает пользоваться «Автокодом» и вот по каким причинам:

Приятный и простой интерфейс; Можно произвести проверку по вид-коду, а можно воспользоваться государственным номером; Есть приложение, которое без проблем можно установить на смартфон; Пользователь получает доступ к личному кабинету и может хранить в нем все отчеты; Отчеты автоматически удаляются только через 12-ть месяцев; Есть техническая поддержка и связаться с ними не составит труда.

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