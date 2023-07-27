Юные спортсмены из Ковернинского округа стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля по дворовому футболу Спорт

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде на стадионе "Радий" состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля детского футбола "6х6". Соревнования организованы в рамках проекта "Детский спорт" и марафона "Сила России" партии "Единая Россия".

В финал вышли 8 команд – победители зональных этапов из Приокского и Канавинского районов Нижнего Новгорода, Вадского, Ковернинского и Кстовского муниципальных округов и городских округов Бор, Выкса, Шахунья. Команды собирались по месту жительства и учебы детей, формировались на базе детских лагерей отдыха.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Детский спорт", директор спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников, интерес к турниру у ребят растет с каждым годом.

"В этом году отборочные игры прошли в 32 муниципалитетах. А победители областного турнира поедут на всероссийский финал, который в этом году пройдет в Барнауле. Дворовый футбол – это особый вид спорта, который не только побуждает ребят к активным занятиям и укрепляет здоровье, но объединяет огромное количество любителей игры с мячом независимо от степени подготовки и возраста. А для кого-то это может стать стартом в большой спорт. И замечательно, что у нас поддерживают и развивают традиции дворового футбола, создаются условия для занятий спортом в шаговой доступности", - отметил Владимир Поддымников.

По итогам игр в финал вышли юные спортсмены из Ковернинского округа и Приокского района Нижнего Новгорода. Обе команды по-боевому подошли к главному матчу турнира. В итоге главный приз регионального финала взяла ковернинская "Волна".

Серебро у команды школы №11 Приокского района Нижнего Новгорода, а третьими стали юные футболисты из Кстова. Победители и призеры были награждены кубками и медалями, а также памятными подарками от "Единой России" и областного министерства спорта.

А команда-победитель "Волна" будет представлять Нижегородскую область на финальных играх Всероссийского фестиваля, которые пройдут в сентябре в Барнауле Алтайского края.

Региональный турнир фестиваля состоялся при поддержке спортивной школы "Радий", регионального отделения "Единой России" и совета сторонников партии, министерства спорта Нижегородской области.

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений партпроекта "Детский спорт" и народной программы "Единой России".