Кинопоказы под открытым небом в августе
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Экскурсии по Нижнему Новгороду с городовыми
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
08 августа 2023 15:35  [2] Юные спортсмены из Ковернинского округа стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля по дворовому футболу
08 августа 2023 11:50  [166] Дмитрий Фёдоров: Сейчас талантливые хоккеисты стремятся в Нижний Новгород
03 августа 2023 18:29  [759] Сестры Аверины 12 августа проведут в Нижнем Новгороде массовую зарядку
03 августа 2023 12:10  [644] Фестиваль спорта IRONSTAR пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 августа
02 августа 2023 13:56  [713] Всероссийская парусная регата "Кубок Р.Е. Алексеева" пройдет на Горьковском водохранилище 5-12 августа
28 июля 2023 14:23  [682] Две спортивные площадки открыли в Володарском муниципальном округе
26 июля 2023 14:02  [671] "Ночной забег" впервые пройдет в Нижнем Новгороде
24 июля 2023 15:52  [721] Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) приняли участие в Х-Waters Volga 2023
23 июля 2023 19:58  [1369] Игорь Комаров преодолел дистанцию в 3 км на X-Waters Volga в Нижнем Новгороде
22 июля 2023 13:35  [858] Давид Мелик-Гусейнов призвал поддержать ФК "Пари НН" в матче 1-го тура РПЛ против "Зенита"
Спорт

Юные спортсмены из Ковернинского округа стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля по дворовому футболу

08 августа 2023 15:35  [2] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде на стадионе "Радий" состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля детского футбола "6х6". Соревнования организованы в рамках проекта "Детский спорт" и марафона "Сила России" партии "Единая Россия".   

В финал вышли 8 команд – победители зональных этапов из Приокского и Канавинского районов Нижнего Новгорода, Вадского, Ковернинского и Кстовского муниципальных округов и городских округов Бор, Выкса, Шахунья. Команды собирались по месту жительства и учебы детей, формировались на базе детских лагерей отдыха.

Как отметил региональный координатор партпроекта "Детский спорт", директор спортивной школы "Радий" Владимир Поддымников, интерес к турниру у ребят растет с каждым годом.

"В этом году отборочные игры прошли в 32 муниципалитетах. А победители областного турнира поедут на всероссийский финал, который в этом году пройдет в Барнауле. Дворовый футбол – это особый вид спорта, который не только побуждает ребят к активным занятиям и укрепляет здоровье, но объединяет огромное количество любителей игры с мячом независимо от степени подготовки и возраста. А для кого-то это может стать стартом в большой спорт. И замечательно, что у нас поддерживают и развивают традиции дворового футбола, создаются условия для занятий спортом в шаговой доступности", - отметил Владимир Поддымников.  

По итогам игр в финал вышли юные спортсмены из Ковернинского округа и Приокского района Нижнего Новгорода. Обе команды по-боевому подошли к главному матчу турнира. В итоге главный приз регионального финала взяла ковернинская "Волна". 

Серебро у команды школы №11 Приокского района Нижнего Новгорода, а третьими стали юные футболисты из Кстова. Победители и призеры были награждены кубками и медалями, а также памятными подарками от "Единой России" и областного министерства спорта. 

А команда-победитель "Волна" будет представлять Нижегородскую область на финальных играх Всероссийского фестиваля, которые пройдут в сентябре в Барнауле Алтайского края. 

Региональный турнир фестиваля состоялся при поддержке спортивной школы "Радий", регионального отделения "Единой России" и совета сторонников партии, министерства спорта Нижегородской области. 

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является  одним из ключевых направлений партпроекта "Детский спорт" и народной программы "Единой России".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph