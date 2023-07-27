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Общество

"Автодор" протестирует экспериментальную разметку с безопасной дистанцией

08 августа 2023 16:03  [100] Общество

Фото: ГК "Автодор"

На некоторых участках трасс, которые находятся в ведении ГК "Автодор", протестируют новую дорожную разметку. Согласно информации, она поможет водителям выбрать безопасную дистанцию.

Так, горизонтальная разметка будет выглядеть как серия стрелок/шевронов. Если автомобилист видит перед собой два шеврона до впереди идущей машины - значит он держит безопасную дистанцию, отметили в "Автодоре".

Как пояснили в компании, безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости: для участков с разрешённой скоростью 110 км/ч – это 55 м, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч – 65 м.

Как сообщает телеканал "360", экспериментальную разметку протестируют на восьми участках трасс. "Галочки" появятся, в частности, на двух отрезках ЦКАД в Подмосковье, на четырёх участках трассы М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также на трассе М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях.

В "Автодоре" отметили, что скоростные трассы компании не пересекаются с другими автодорогами, а встречные потоки разделены, поэтому большинство аварий — это попутные столкновения, основная часть которых происходит именно из-за несоблюдения дистанции.

Экспериментальная разметка должна способствовать повышению безопасности на дорогах. По результатам анализа аварийности на тестовых участках будет принято решение о распространении данной практики на остальные трассы "Автодора".

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Теги:
Автодор Дороги Разметка
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