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Экономика

Объем закупок госкомпаний у МСП Нижегородской области за первое полугодие составил почти 36 млрд рублей

08 августа 2023 16:15  [84] Экономика

Объем закупок крупнейших госкомпаний у представителей малого и среднего бизнеса Нижегородской области в первом полугодии 2023 года составил 35,88 млрд рублей. Об этом сообщает Корпорация МСП.

Наращивание участия МСП в госзакупках является одной из целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Закупки осуществляются по 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", то есть по федеральному закону, регламентирующему порядок осуществления закупок отдельными видами юридических лиц.

В целом, согласно данным Корпорации МСП, за первое полугодие 2023 года крупнейшие заказчики страны в рамках 223-ФЗ нарастили объем закупок у малого и среднего бизнеса.

"Сумма договоров с субъектами МСП с января по июнь текущего года составила более 2,5 триллиона рублей при общем объеме закупок почти в 4,4 триллиона. Таким образом, доля малого и среднего бизнеса в закупках компаний с госучастием превысила 58 процентов от общего объема договоров. Это выше показателей предыдущих лет", - пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Так, в первом полугодии 2022 года объем договоров, заключенных с субъектами МСП, составлял 1,96 трлн рублей, или около 45% от общего объема. Таким образом, прирост объема закупок у МСП в текущем году по сравнению с прошлогодними показателями составил более 30%.

"Малый и средний бизнес для госкорпораций становится полноценным партнером, который предоставляет качественную продукцию и замещает иностранных поставщиков, ушедших с нашего рынка. Крайне важно, что сегмент госзакупок может стать той самой точкой роста импортозамещения и развития отечественного производственного малого и среднего бизнеса", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, обо всех действующих мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес"(мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

 

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Теги:
бизнес экономика
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