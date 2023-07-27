Глеб Никитин поручил привести в порядок освещение на ряде улиц Нижнего Новгорода. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Вконтакте.
Один из подписчиков обратил внимание губернатора на ситуацию с освещением на некоторых центральных улицах Нижнего Новгорода в вечернее время.
Так, по словам нижегородца, фонари горят лишь по одной стороне на улицах Академика Сахарова, Ванеева, Белинского.
"По всем перечисленным вами адресам инженерные сети отработают. Дал необходимые поручения", - отреагировал глава региона.
Ранее сообщалось, что светодиодные светильники установили на 1117 улицах Нижнего Новгорода при финансовой поддержке ВЭБ.РФ.
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