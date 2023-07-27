Начальник нижегородского ГУ МВД Юрий Арсентьев ответит на вопросы граждан 15 августа Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижегородской области 15 августа состоится акция "Генерал на связи", в рамках которой начальник ГУ МВД России региона генерал-лейтенант полиции Юрий Васильевич Арсентьев ответит на вопросы граждан во время прямой телефонной линии. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В частности, он ответит на вопросы о деятельности органов внутренних дел в регионе, в том числе соблюдения дисциплины и законности личным составом территориальных органов МВД России, подчинённых главку.

Согласно информации, в мероприятии также примет участие председатель Общественного совета при региональном ГУ МВД Вадим Гребенщиков.

Акция "Генерал на связи" пройдёт 15 августа с 15:00 до 16:00.

Телефон прямой линии: 268-53-05.