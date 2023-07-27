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Общество

Монтаж главной сцены ко Дню города начался на пл. Минина и Пожарского

08 августа 2023 17:57  [90] Общество

Фото: департамент культуры Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовал монтаж главной сцены на площади Минина и Пожарского к празднованию Дня города. Напомним, на ней пройдёт основное шоу 19 августа.

Как сообщили и в городской администрации, в течение недели подрядчик будет собирать возле памятника Чкалову конструкции сцены шириной 36 м, высотой 13 м и глубиной 12 м. Затем начнётся монтаж дополнительного оборудования на территории остальной площади Минина и Пожарского.

В департаменте культуры добавили, что для удобства зрителей шоу-программа будет транслироваться на огромный экран сцены, дублирующий экран около Дмитриевской башни, а также на грани куба, смонтированного в центре площади. Одинаково хорошую слышимость в любой части пространства обеспечит современное звуковое оборудование.

Директор департамента культуры Светлана Гуляева подчеркнула, что День города – праздник, который очень любят нижегородцы и всегда активно посещают развлекательные площадки.

"Традиционно на площади Минина и Пожарского мы ждём больше всего гостей, и наша задача – сделать так, чтобы нижегородцам и гостям города было отлично видно шоу со всех концов большого пространства", - отметила она.

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Теги:
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