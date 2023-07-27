Мошенники обманули трех нижегородцев почти на полмиллиона рублей Происшествия

Мошенники обманули трех нижегородцев почти на 500 тыс. рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно информации, во всех трех случаях граждане стали жертвами аферистов, которые посоветовали потерпевшим установить на смартфон приложение, якобы позволяющее не допустить хищения денежных средств. При этом злоумышленники выдавали себя за сотрудников банка.

В результате 37-летний мужчина установил неизвестное приложение на свой телефон, и с его счета было списано 70 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация произошла и с двумя нижегородками, 1966 и 1984 годов рождения.

Поверив аферистам, женщины также установили на свои телефоны неизвестные мобильные приложения, в результате чего лишились 215 и 190 тыс. рублей соответственно.

В полиции уже возбудили дело, злоумышленников ищут. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули жительницу Шахуньи почти на 2 млн рублей.