Ремонт амбулатории завершен в поселке Селитьба Сосновского округа по нацпроекту

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Ремонтные работы по нацпроекту "Здравоохранение" завершились в селе Селитьба Сосновского муниципального округа
Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, на ремонт медучреждения было направлено около 5 млн рублей.
Подрядчик заменил кровлю и построил входную группу с пандусом. В медучреждении установили автоматическую пожарную сигнализацию, а также заменили все внутренние коммуникации. Также в амбулатории появилась новая сантехника, проведен косметический ремонт кабинетов.
Главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова отметила, что обновленные помещения амбулатории порадовали сельских жителей и значительно улучшили настрой персонала на дальнейшую работу.
Село Селитьба удалено от центральной больницы Сосновского округа на 25 км. В радиусе 15 км от амбулатории находятся 18 сельских населенных пунктов, в которых проживает около 1 700 человек.
Во врачебной амбулатории трудятся врач общей практики и два фельдшера. На подведомственном участке находятся четыре фельдшерско-акушерских пункта. В одном из них, расположенном в селе Сурулово, не так давно завершился капитальный ремонт. Работы стоимостью свыше 2 млн рублей были также выполнены по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Ранее сообщалось, что три ФАПа ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2023 году.
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