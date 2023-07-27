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Общество

Ремонт амбулатории завершен в поселке Селитьба Сосновского округа по нацпроекту

09 августа 2023 11:14  [41] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонтные работы по нацпроекту "Здравоохранение" завершились в селе Селитьба Сосновского муниципального округа

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, на ремонт медучреждения было направлено около 5 млн рублей.

Подрядчик заменил кровлю и построил входную группу с пандусом. В медучреждении установили автоматическую пожарную сигнализацию, а также заменили все внутренние коммуникации. Также в амбулатории появилась новая сантехника, проведен косметический ремонт кабинетов.

Главный врач Сосновской ЦРБ Светлана Трифонова отметила, что обновленные помещения амбулатории порадовали сельских жителей и значительно улучшили настрой персонала на дальнейшую работу. 

Село Селитьба удалено от центральной больницы Сосновского округа на 25 км. В радиусе 15 км от амбулатории находятся 18 сельских населенных пунктов, в которых проживает около 1 700 человек.

Во врачебной амбулатории трудятся врач общей практики и два фельдшера. На подведомственном участке находятся четыре фельдшерско-акушерских пункта. В одном из них, расположенном в селе Сурулово, не так давно завершился капитальный ремонт. Работы стоимостью свыше 2 млн рублей были также выполнены по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее сообщалось, что три ФАПа ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Здравоохранение Сосновский район
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