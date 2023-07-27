Чистота дело полезное: как из обычного субботника акция "360" переросла во всероссийский экологический проект Эн+ Общество

Сегодня регистрация на экопроект "360" КОМПАНИИ ЭН+ закрывается за пару дней. Акция известна от Нижнего Новгорода до Иркутска. А начиналось все с обычного субботника из 100 человек, которые вышли на берег Байкала, чтобы очистить его от мусора. За 13 лет существования проекта к движению присоединились тысячи вoлoнтepoв, сотни организаций и десятки муниципалитетов. Со временем экоакция стала популярна и среди нижегородцев. О том на сколько важен этот проект для города и его жителей, мы поговорили с заместителем руководителя департамента по благоустройству города Алексеем Красновым.

- Алексей, в Нижнем Новгороде много экологических проектов, но к акции "360" особое отношение. Этот проект не для галочки. Люди сюда идут скорее по велению сердца. Почему, как вы думаете?

- Организаторы проекта - КОМПАНИЯ ЭН+ - не гонятся за цифрами. Здесь важно не количество участников, а осознанность каждого, кто решил стать эковолонтёром. Изменить свое отношение к окружающему миру - вот философия акции. И это очень важный подход. Он формирует особые привычки, и просто уборкой мусора не ограничивается. Человек несет эти привычки в свою обычную жизнь, учит этому детей. А это уже другой уровень отношения к миру – не потребительский. Здесь речь идет про любовь и сохранение того уникального, что подарила нам природа.

- А за счет чего происходит такая вовлеченность в эковолонтерство? Что людей так мотивирует участвовать в акции "360", ведь регистрация закрывается буквально за несколько дней?

- Вы знаете, мотивация у всех разная. Организаторы так смогли выстроить процесс, что людям становится интересна сама тема экологии. Например, перед началом акции ЭН+ запускает онлайн-марафон. Там участники выполняют задания на экологическую тематику и за это поучают баллы, которые в последующем можно обменять на полезную сувенирную продукцию: футболки, кружки, термосы, худи и прочее. В течение 21 дня люди совершают различные действия эконаправленности, которые в итоге закрепляются в полезные привычки. Появляется некая осознанность. И уже когда стартует акция "360" жители сами хотят принять в ней участие, быть причастными к большому общему делу по уборке мусора, которое проходит в единый день в различных городах России. И здесь у людей возникает другая мотивация, им важно, что они могут изменить среду вокруг себя, сделать полезное для своего города дело.

- В этом году мероприятие в Нижнем Новгороде пройдет в День города! Экоактивисты уберут зону вокруг Пермяковского озера. Как вы считаете, можно эту акцию назвать подарком Нижнему и его горожанам от эковолонтеров?

- Конечно! Ведь это хорошее и доброе дело, направленное на благоустройство родного города. Собранный волонтерами мусор, пригодный для переработки, будет направлен на утилизацию. Это значит, что он не будет вредить природе, разлагаясь на полигоне несколько десятков лет, a превратится в новые полезные вещи. Чтобы дать мусору вторую жизнь, вoлoнтepы "З60" разделяют его на пластиковые бутылки и другой пластик, куда входят крышечки от бутылок, бутылки из-под шампуней и бытовой химии; алюминиевые и жестяные банки и другой металл: кастрюли, ложки, вилки, крышки от банок и металлолом. Кроме того, на отдельные фракции разделяются стеклянные банки и бутылки, батарейки и лампочки, a также автомобильные шины. Кстати, прежде чем эковолонтеры примут участие в акции они посетят мусороперерабатывающие предприятия региона и воочию увидят, как они работают и почему так важно заниматься раздельным сбором мусора.

- Но кроме подарка нижегородцам экоактивисты "360" приготовили подарок и для пернатых. Организаторы и волонтеры хотят установить на Пермяковском озере плотик для уточек. Звучит очень мило! А это декор или плот имеет функциональное значение?

- Нет, это вполне функциональная конструкция, которая выполнена из дерева и полностью экологична. Она представляет собой квадрат два на два метра. Он будет покрыт травой. Для обладателей перепончатых лапок такая конструкция станет отличным подарком. Здесь на деревянном островке утки вместе с утятами смогут с комфортом отдыхать на сухой поверхности, когда им это необходимо. Уверен, что эта конструкция будет притягивать внимание и посетителей Пермяковского озера, ведь наблюдать за пернатыми очень интересно!

Фото: ГК "Волгаэнерго"