Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 августа 2023 09:40  [8] Евгений Люлин: "Мы по праву гордимся героями спорта"
12 августа 2023 09:30  [48] Юрий Шалабаев: "Спорт - это не только физическая активность, но и вдохновение"
12 августа 2023 09:20  [54] Глеб Никитин: "Спорт играет огромную роль в нашей жизни"
11 августа 2023 18:58  [303] Стратегию развития АПК Нижегородской области обсудили отраслевые эксперты
11 августа 2023 18:41  [275] Закон о запрете увольнения родителей-одиночек внесли в Госдуму
11 августа 2023 18:14  [269] Первую балку кровли установили над центральной ареной нового ледового дворца на Стрелке
11 августа 2023 17:58  [248] Десятый в регионе образовательно-производственный кластер появится в Кулебаках
11 августа 2023 17:40  [310] Новые остановки ОТ оборудовали на Комсомольском шоссе в Нижнем Новгороде
11 августа 2023 17:27  [265] Каждый пятый пользователь "Госуслуг" подключил двухфакторную аутентификацию
11 августа 2023 17:15  [264] Нижегородские охотники получили 125 разрешений на добычу крупных животных
Общество

Глеб Никитин: "Спорт играет огромную роль в нашей жизни"

12 августа 2023 09:20  [54] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем физкультурника.

"Спорт играет огромную роль в нашей жизни. Для одних он становится профессией и призванием, другим помогает сохранить и укрепить здоровье. Начиная с детского сада и школы, дети постигают основы физической культуры. Огромную роль в их становлении играют спортивные школы. От того, какие знания и навыки заложены на самом раннем этапе, зависит дальнейший путь человека. Именно вы помогаете детям делать первые шаги в спорте, поддерживаете и наставляете, переживаете вместе со своими подопечными победы и неудачи, становитесь по-настоящему близкими людьми!

От воспитания новых спортсменов зависит и будущее профессионального спорта. Нижегородская область всегда славилась своими традициями. Яркие имена, вошедшие в историю российского и мирового спорта, преданные болельщики, вера в победу и энтузиазм – все это позволяет гордиться нашим спортом. Новый стимул для развития дает спортивная инфраструктура. Рядом со стадионом "Нижний Новгород" на Стрелке строится Ледовый дворец, формируется спортивный кластер. Большая работа по развитию спорта и физкультуры проводится и в районах области  - создаются и модернизируются площадки в рамках региональных и федеральных проектов, открываются профильные спортивные объекты. Эта работа обязательно будет продолжена, чтобы как можно больше людей всех возрастов могли регулярно укреплять свое здоровье!

Каждому, кто связал свою жизнь с физкультурой и спортом, желаю здоровья, сил и благополучия! Новых вам побед и достижений!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph