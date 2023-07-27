Глеб Никитин: "Спорт играет огромную роль в нашей жизни" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем физкультурника.

"Спорт играет огромную роль в нашей жизни. Для одних он становится профессией и призванием, другим помогает сохранить и укрепить здоровье. Начиная с детского сада и школы, дети постигают основы физической культуры. Огромную роль в их становлении играют спортивные школы. От того, какие знания и навыки заложены на самом раннем этапе, зависит дальнейший путь человека. Именно вы помогаете детям делать первые шаги в спорте, поддерживаете и наставляете, переживаете вместе со своими подопечными победы и неудачи, становитесь по-настоящему близкими людьми!

От воспитания новых спортсменов зависит и будущее профессионального спорта. Нижегородская область всегда славилась своими традициями. Яркие имена, вошедшие в историю российского и мирового спорта, преданные болельщики, вера в победу и энтузиазм – все это позволяет гордиться нашим спортом. Новый стимул для развития дает спортивная инфраструктура. Рядом со стадионом "Нижний Новгород" на Стрелке строится Ледовый дворец, формируется спортивный кластер. Большая работа по развитию спорта и физкультуры проводится и в районах области - создаются и модернизируются площадки в рамках региональных и федеральных проектов, открываются профильные спортивные объекты. Эта работа обязательно будет продолжена, чтобы как можно больше людей всех возрастов могли регулярно укреплять свое здоровье!

Каждому, кто связал свою жизнь с физкультурой и спортом, желаю здоровья, сил и благополучия! Новых вам побед и достижений!" - говорится в поздравлении.