Нижегородские воспитанники "Кванториума Бор" завоевали 14 наград на соревнованиях "Архипелаг 2023" по беспилотной авиации Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские воспитанники "Кванториума Бор" завоевали 14 наград на всероссийских соревнованиях "Архипелаг 2023" по беспилотной авиации.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, региональная команда завоевала 9 первых, 2 вторых и 3 третьих места.

Директор Центра новых форм развития образования Сергей Рыбий отметил достижения нижегородской молодежи и их педагогов. "Надеемся, что сфера беспилотных летательных аппаратов будет активно развиваться в регионе, в ней будет появляться еще больше возможностей для детей" - сказал он.

Пьедестал почета в личном зачете по "Умному сельскому хозяйству" заняли нижегородцы Алексей Кочетов (высший личный балл соревнований, 1-е место), Антон Медведев (2-е место) и Александр Смуров (3-е место). Команда молодых людей также завоевала призовое место в номинациях "Программируемый квадрокоптер, движение по трассе" и "Умное сельское хозяйство".

На соревнованиях в личных зачетах Артем Крюков занял 1-е место в номинации "Технический симулятор дрон-рейсинга", а Светлана Рунова заняла 3-е место в соревнованиях по попаданию в мишень.

Алексей Кочетов, Артем Крюков, Александр Смуров и Светлана Рунова на отлично выполнили тест "ТехноГТО Аэро": прошли тестирование на знание основных определений и понятийного аппарата, справились с реальным кейсом с применением аэротехнологии и выполнили задания на полетном полигоне с применением беспилотного летательного аппарата.

В свою очередь, педагог "Кванториума Бор" Константин Абрамов занял 3-е место в сборке квадрокоптера на время.

Напомним, детский технопарк "Кванториум Бор" ведет свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Педагоги технопарка выявляют, поддерживают и развивают способности и таланты юных нижегородцев, привлекают детей к участию в различных олимпиадах и конкурсах.

Ранее сообщалось, что строительство детского технопарка "Кванториум" началось в Выксе.