Пицца, созданная ИИ

erid: Kra23sXxp

Пицца нравится многим. И в этом нет ничего удивительного, потому что у специалистов получается приготовить действительно вкусную еду, которая позволяет утолить чувство голода. Пицца в Томске представлена в широком многообразии и каждый желающий сможет сделать заказ. Но отдельного внимания заслуживает сеть ресторанов, которая специализируется на доставке "Суши Джет".

Наверное, раньше никто и подумать не мог, что у него появится возможность попробовать пиццу, рецепт которой был создан ИИ. Действительно, довольно интересно, что может придумать искусственный интеллект, который не знает вкусовые особенности продуктов и не умеет их сочетать. Если уж повара до сих пор не придумали ничего нового, то говорить про то, что GPT смог придумать оригинальный рецепт, где каждый ингредиент смог сохранить свои вкусовые особенности и отлично сочетается с другими ингредиентами, довольно сложно. Но у ИИ получилось разработать уникальный рецепт, по которому в "Суши Джет" теперь готовят пиццу и каждый желающий может сделать заказ, чтобы попробовать это чудо.

В меню заведения пицца называется by ChatGPT и сразу становится понятно, что это именно та волшебная пицца, которая была придумана искусственным интеллектом. Но что же в ней такого особенного?

Все дело в том, что ИИ проанализировала огромное количество рецептов и на основе полученных знаний разработала рецепт, в котором идеальным образом сочетаются различные продукты. Что касается сыра, то рекомендуется использовать моцареллу. Мясо отлично сочетается с ананасами и пикантности добавляет специальный соус, без которого никаким образом нельзя обойтись.

Ресторанная индустрия активно развивается и каждый ресторан предлагает свои рецепты, которые разрабатываются шеф-поварами. Кто-то находит старинные рецепты и старается приготовить их сегодня. Но особого внимания заслуживают рецепты, которые созданы искусственным интеллектом. "Суши Джет" планирует и дальше пользоваться ИИ, чтобы разрабатывать другие рецепты. В данный момент речь идет о более сложных блюдах, которые состоят из огромного количества ингредиентов. Посетителям заведения остается только ждать, что смогут предложить повара, которые работают совместно с искусственным интеллектом.

Также стоит отметить, что использование ИИ позволяет внедрять только те блюда, которые будут интересны посетителям. Эффективность работы таким образом доказана и многие руководители считают, что расходы на продукты у них сократились, потому что статистика показывает, что интересно посетителям, а от покупки которых стоит отказаться.

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