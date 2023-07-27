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Общество

Школьные наборы в рамках акции "Собери ребенка в школу" получили уже 55 тысяч детей по всей стране

09 августа 2023 15:37  [54] Общество

"Единая Россия" организовала более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции "Собери ребенка в школу" могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. 

"Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки", – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В Нижегородской области юные нижегородцы уже получают подарки к школе. 

"Сейчас мы продолжаем принимать обращения от желающих участвовать в акции. Только в нашу региональную общественную приемную уже поступило свыше 150 обращений с просьбами помочь в подготовке детей к школе. Конечно, в первую очередь поддержка будет оказана детям из семей участников СВО, ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, а также вынужденных переселенцев.  Активно включились в работу наши местные отделения, представители партпроектов "Женское движение Единой России" и "Крепкая семья", депутаты всех уровней. В этом году в реализации акции  активно работает Штаб общественной поддержки партии. Буквально на днях в Штабе депутат Госдумы Юрий Станкевич передал детям из многодетных семей и семей участников СВО канцелярские принадлежности и рюкзаки. В муниципалитетах активисты также начинают передавать участникам акции все самое необходимое для успешного начала учебного года", - рассказал руководитель Нижегородской региональной общественной приемной партии Виктор Лунин.  

Он также отметил, что отдельное внимание представители депутатского корпуса уделяют образовательным учреждениям, которым оказывается необходимая помощь в укреплении материальной базы и проведении ремонта. 

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от "Единой России" получили уже 14 тысяч детей. Также партия передает в школы наборы учебников и книг для библиотек.

"Потребности каждого населенного пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чем особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и средней и старшей, наборы для творчества и многое другое", – добавил Александр Сидякин.  

Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

"Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтеры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от "Единой России" могут предложить включить в региональные блоки народной программы "Единой России". Сейчас сбор инициатив идет во всех населенных пунктах. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей", – отметил  руководитель Центрального исполкома "Единой России".

Напомним, "Единая Россия" ежегодно проводит акцию "Собери ребенка в школу" для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.    

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Теги:
Единая Россия Школы
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