Сальмонеллу и другие бактерии обнаружили в курином фарше популярных марок Общество

Фото: Роскачество

Сальмонеллу и другие бактерии обнаружили в курином фарше популярных марок, который продаётся на прилавках в том числе нижегородских магазинов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Роскачества.

В рамках исследования специалисты проверили фарши 18 торговых марок, произведённых в Калужской, Тульской, Ярославской, Московской, Курской, Нижегородской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае и в Москве.

Исследования проводились по 86 показателям качества, безопасности, достоверности маркировки и органолептических характеристик.

В образцах фарша эксперты не обнаружили пестицидов, тяжёлых металлов и радионуклидов (стронция и цезия), фосфора, а также антибиотиков в количествах, опасных для здоровья.

Также в составе исследуемых образцов не обнаружили сои или кукурузы. Костных включений ни в одном полуфабрикате выявлено не было.

Но при этом, в продукции четырёх торговых марок были обнаружены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы: "Своя", "ВкусВилл", "Чернышихинское мясо", "Ярославский бройлер".

В фаршах "Перекрёсток" и "Троекурова" были обнаружены листерии. Кишечную палочку нашли в продукции марок "Каждый день", "Троекурово", "Чернышихинское мясо".

Продукцию "Азбука вкуса", "Чернышихинское мясо", "Рококо" эксперты отнесли к группе сомнительной свежести.

По итогам проверки высококачественным признан куриный фарш от "Мясницкого ряда" и "Петелинки".

Как рассказали в Роскачестве, все торговые сети и производители после публикации результатов вернулись с обратной связью.

Так, производитель фарша ТМ "Своя" ввёл дополнительную программу мероприятий по предотвращению развития патогенных микроорганизмов. Производитель фарша "Чернышихинское мясо" заблокировал поставщика сырья до устранения несоответствий.

Торговая сеть SPAR сообщила об утилизации партий товаров двух торговых марок, закупленных в данной сети. "Ашан" инициировал мониторинг всего ассортимента полуфабрикатов из мяса птицы двух производителей.

Ознакомиться с полными данными исследования можно по ссылке.