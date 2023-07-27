Глеб Никитин: "В истории Нижегородской области немало имен, ставших знаковыми для нашей авиации" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем Военно-воздушных сил России.

"Уважаемые военнослужащие Военно-воздушных сил России! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником!

Вы по праву считаетесь элитой вооруженных сил, ваша профессия овеяна романтикой и пользуется заслуженным уважением. Перед вами стоят важнейшие задачи по защите Родины, требующие огромного количества знаний и навыков. Вы постоянно совершенствуете свое мастерство, неизменно движетесь вперед!

В истории Нижегородской области немало имен, ставших знаковыми для нашей авиации. Среди них - основоположник высшего пилотажа Петр Нестеров, герои и полководцы Великой Отечественной Василий Рязанов и Арсений Ворожейкин. Сегодняшнее поколение военнослужащих ВВС достойно продолжает дело своих предшественников, защищая Родину. Самого глубокого уважения и восхищения достойны подвиги наших летчиков в ходе СВО. Вы всегда готовы прийти на помощь боевым товарищам, действуете мужественно и ответственно!

Сегодня Нижегородская область вносит серьезный вклад в развитие отечественной авиации. Это касается производственной, научной, исследовательской сферы. Мне хочется поблагодарить всех, чья профессия связана с защитой мирного неба!

Желаю каждому из вас здоровья и благополучия! Пусть рядом всегда будут верные товарищи, а дома ждут любящие и понимающие близкие! С праздником!" - говорится в поздравлении.