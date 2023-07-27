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Спорт

Воспитанница спортклуба "Знамя" АО АПЗ завоевала две медали на II Играх стран СНГ в Белоруссии

10 августа 2023 09:32  [71] Спорт
Фото: ВФЛА

Фото: ВФЛА

Воспитанница спортивного клуба "Знамя" АО "АПЗ" Полина Морозова завоевала "золото" и серебро" II Игр стран СНГ, которые прошли в Белоруссии.

"Золото" нижегородская спортсменка взяла в составе сборной команды России в смешанной эстафете 4х200 м. В упорной борьбе российские легкоатлеты опередили хозяев турнира – белорусов - на одну тысячную секунды (1:37.70). За российскую команду также выступали: Кирилл Романов, Вероника Бахирева и Тимур Фарафуллин.

"Серебро" Полина Морозова "взяла" на дистанции 60 метров с результатом 7,97 секунды.

Успех спортсменки на этих международных соревнованиях – заслуженная награда за ее упорные тренировки и мастерство наставников – заслуженного тренера России Владимира Журавлёва и тренера Оксаны Сибековой.

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Теги:
АПЗ Спорт
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