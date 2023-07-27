Социальные участковые организовали прием граждан в ДУКе Канавинского района Общество

Фото: организаторы проекта

Социальные участковые организовали прием граждан в ДУКе Канавинского района Нижнего Новгорода.

Как рассказали организаторы проекта "Социальный участковый", нижегородцы благодаря взаимодействию с социальным участковым могут оперативно решить коммунальную проблему.

Так, по заявкам жителей дома № 15 по Московскому шоссе был оперативно организован спил засохшего дерева.

Социальный участковый по Канавинскому району Марина Ульянова рассказала, что при поддержке домоуправляющей компании вопросы ЖКХ удается решать быстро и эффективно.

В самом ДУКе также отмечают, что благодаря взаимодействию граждан и социальных участковых ряд коммунальных проблем решается в оперативном режиме.

Напомним, проект "Социальный участковый" стартовал весной этого года по предложению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Миссия социальных участковых заключается в том, чтобы стать доверенными лицами и добровольными помощниками своих соседей. Кроме столицы региона, проект охватывает Дзержинск, Арзамас, Богородск и Кстово. Сотрудники информационного центра "Социального участкового" ежедневно, с 9.00 до 20.00, принимают обращения жителей по многоканальному телефону 8-800-551-08-54. Звонок бесплатный.