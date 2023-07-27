Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Площадки для выступления уличных артистов утвердили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 августа 2023 10:23  [25] Два генератора установят в поселке Кудьма для улучшения электро - и водоснабжения Новинского сельсовета
10 августа 2023 10:06  [58] Фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа
10 августа 2023 09:45  [80] Социальные участковые организовали прием граждан в ДУКе Канавинского района
09 августа 2023 18:47  [259] Жилые дома из вторсырья начнут строить в России в рамках формирования экономики замкнутого цикла
09 августа 2023 17:49  [289] Группа "Нижегородского ополчения-2022" во главе с Олегом Лавричевым доставила партию гуманитарного груза на Донбасс
09 августа 2023 16:55  [288] Стратсессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Канавинском районе Нижнего Новгорода
09 августа 2023 16:24  [290] Олег Трофимов избран председателем Нижегородского отделения Российского общества "Знание"
09 августа 2023 16:11  [298] Сальмонеллу и другие бактерии обнаружили в курином фарше популярных марок
09 августа 2023 15:53  [305] Василий Суханов и Александр Потапов обсудили актуальные вопросы развития Парка Победы
09 августа 2023 15:46  [307] Химический и радиоэлектронный образовательно-производственные кластеры появятся в Нижегородской области
Общество

Фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа

10 августа 2023 10:06  [58] Общество

Фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа. Об этом сообщает АНО "Центр 800".

В мероприятии примут участие команды из 12 регионов России (Крыма, Татарстана, Башкирии, Марий-Эл, Краснодарского края, Московской, Нижегородской, Самарской,  Псковской, Ярославской, Костромской и Новгородской областей), а также команда из Республики Беларусь.

Запланировано поднятие в воздух 17 аэростатов и полеты над городом и областью.

Кульминацией фестиваля станет вечернее свечение аэростатов — грандиозное красочное зрелище, которое начнется 20 августа в 20.00 на площадке "Спорт Порт" около стадиона "Нижний Новгород" (при хороших погодных условиях). Вход свободный.

Полеты будут проходить ранним утром и вечером перед закатом. Площадки для стартов определяются в зависимости от направления и силы ветра в каждый конкретный день с учетом текущих погодных условий. Актуальная информация о полетах и программе фестиваля будет публиковаться в Telegram-канале фестиваля: https://t.me/shar_nn.

Кроме того, на территории Нижегородской ярмарки с 16 по 18 августа каждый вечер с 18.00 до 20.00 будут организованы платные привязные подъемы на воздушных шарах (время может измениться в зависимости от погоды).

Фестиваль организован региональным отделением Федерации воздухоплавательного спорта России, клубом воздухоплавателей SharNN при поддержке АНО "Центр 800". 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph