Фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа Общество

Фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" состоится в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа. Об этом сообщает АНО "Центр 800".

В мероприятии примут участие команды из 12 регионов России (Крыма, Татарстана, Башкирии, Марий-Эл, Краснодарского края, Московской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Ярославской, Костромской и Новгородской областей), а также команда из Республики Беларусь.

Запланировано поднятие в воздух 17 аэростатов и полеты над городом и областью.

Кульминацией фестиваля станет вечернее свечение аэростатов — грандиозное красочное зрелище, которое начнется 20 августа в 20.00 на площадке "Спорт Порт" около стадиона "Нижний Новгород" (при хороших погодных условиях). Вход свободный.

Полеты будут проходить ранним утром и вечером перед закатом. Площадки для стартов определяются в зависимости от направления и силы ветра в каждый конкретный день с учетом текущих погодных условий. Актуальная информация о полетах и программе фестиваля будет публиковаться в Telegram-канале фестиваля: https://t.me/shar_nn.

Кроме того, на территории Нижегородской ярмарки с 16 по 18 августа каждый вечер с 18.00 до 20.00 будут организованы платные привязные подъемы на воздушных шарах (время может измениться в зависимости от погоды).

Фестиваль организован региональным отделением Федерации воздухоплавательного спорта России, клубом воздухоплавателей SharNN при поддержке АНО "Центр 800".