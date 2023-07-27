Больница №40 Нижнего Новгорода пополнилась новым компьютерным томографом Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Больница №40 Нижнего Новгорода пополнилась новым компьютерным томографом.

По информации Минздрава региона, закупка медтехники на сумму около 36 млн рублей была осуществлена по нацпроекту "Здравоохранение".

Новый томограф имеет более высокие характеристики для диагностики различных заболеваний.

Главный врач ГКБ №40 Ольга Мануйленко пояснила, что КТ-исследования выполняются стационарным и амбулаторным пациентам, прикрепленным к взрослым поликлиникам больниц №40 и №37, а также пациентам, находящимся на стационарном лечении в наркологической больнице.

"На тело пациента воздействуют рентгеновские лучи, в результате удается получить послойное изображение внутренних органов. В итоге врач может увидеть и описать выявленные отклонения мягких тканей, костей, кровеносных сосудов, грудной клетки, головного мозга, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза", - добавила главврач.

Улучшенные технологии нового томографа позволяют быстро и точно выполнить сканирование, обеспечить высококачественное изображение каждой анатомической структуры тела человека. Новая аппаратура снижает уровень лучевой нагрузки до 30%, что повышает безопасность пациентов.

Ранее сообщалось, что Сергачская ЦРБ пополнилась новым медоборудованием.