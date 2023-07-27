Ремонт дорог по проекту "Вам решать!" стартовал в Дзержинском городском округе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках проекта "Вам решать!" в Дзержинском городском округе стартовал ремонт дорог.

Как сообщили в администрации Дзержинска, работы ведутся на территории поселков Игумново, Петряевка и Юрьевец, а также в поселке Бабино.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, за последние пять лет по программе "Вам решать!" в городском округе было отремонтировано порядка 20 км дорог. Стартовавшие работы будут совместно контролироваться муниципалитетом и жителями, добавил мэр.

Всего в текущем году на территории округа будут реализованы 23 инициативы жителей по "Вам решать!" на общую сумму 102 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время в поселке Пыра на главное площади производится выравнивание земельного участка под благоустройство общей площадью порядка 4,5 тысячи квадратных метров. По инициативе жителей в 2023 году здесь будет создано комфортное общественное пространство с асфальтировкой проезжей части вокруг площади, пешеходными дорожками с ограждением, зеленым газоном. Также будет установлен новый остановочный павильон, скамейки и 21 светильник.

Напомним, что по итогам конкурса в 2023 году в Нижегородской области победителями признаны 559 инициативных проектов на которые выделено финансирование в размере 1,2 млрд рублей. Как сообщалось ранее, всего участие в голосовании по программе «Вам решать!» приняло почти 770 000 жителей региона.

Ранее сообщалось, что два участка дорог отремонтировали в Ветлуге по проекту "Вам решать!".