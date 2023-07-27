Сотрудники "Волгаэнерго" посетили предприятие по приему вторсырья в рамках экологической акции "360" Общество

10 августа корпоративные волонтеры "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Групп) в рамках экологической акции "360" посетили предприятие по сбору и сортировке вторсырья ГК "Исток". Экскурсия проводилась впервые с целью экологического просвещения участников.

Ежемесячно на площадку по приему и переработке вторичного сырья поступает порядка 600 тонн мусора из 50 экопунктов. Прием идет по 14 фракциям – картон, бумага, пэт-бутылка, алюминиевые банки, пленка, текстиль и другое. Вторсырьё полностью сортируется и отправляется на переработку. Также у компании есть единственный в России пункт приёма, представленный как арт-объект, отделка которого выполнена из вторсырья и предметов отжившей бытовой техники.

"Нижегородцы неравнодушны к экологической повестке и проявляют интерес к нашим экопунктам, они уже знают особенности сортировки и приема сырья. Многие из волонтеров "Волгоэнерго" знакомы с нашей деятельностью, ведь наша компания предоставляет урны для раздельного сбора мусора и самосвалы для его вывоза в рамках экоакции "360". Но кто-то побывал у нас на площадке в первый раз и своими глазами увидел, что такое переработка мусора", - рассказал руководитель проекта "Экопункт" компании "Исток" Владимир Троянов.

На экскурсии сотрудникам показали, как вторичное сырье подвергается сортировке и очистке, а затем отправляется на переработку для получения новых продуктов. Часть процессов на полигоне уже автоматизирована, часть, в силу сложности процессов, ещё выполняется вручную.

"Здесь принимают, в том числе и пластиковые бутылки. Их в нашей жизни очень много. Благодаря сортировке пластик может быть переработан и получить вторую жизнь. Об этом необходимо информировать людей. Производство продукции из переработанного пластика гораздо экологичнее и в перспективе экономичнее, чем изготовление из первичного полиэтилена", - поделился волонтер Эн+ Артем Кордюков.

Экоэкскурсия на предприятие по приему вторсырья – одна из активностей программы проекта "360". Финальный же этап акции состоится 19 августа, около 100 человек выйдут на уборку Пермяковского озера в Автозаводском районе. Они расчистят территорию вдоль его берега и поверхность воды от скопившегося мусора. Мероприятие пройдет в День города. Благоустройство территории рядом с озером станет подарком жителям и любимому Нижнему Новгороду.

"В Эн+ на протяжении 13 лет проводится экологический проект "360". Сегодняшняя экскурсия— пример того, как можно заинтересовать сотрудников темой экологии. На мой взгляд важно понять необходимость раздельного сбора мусора и в целом бережного отношения к природе", - сказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, проект "360" - часть комплексной программы Эн+ "Мир со знаком плюс" и одна из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании. Подобный подход обозначен основателем компании Олегом Дерипаска, акцентирующим внимание на важности проявления заботы о природе. За 13 лет проект приобрел характер масштабного движения, меняющего отношение людей к окружающему миру в сторону экологизации. За всё время в акции приняли участие более 153 тысяч волонтеров, они убрали более 4 тысяч тонн мусора в разных регионах России от Нижнего Новгорода до Улан-Удэ.