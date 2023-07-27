Бешенство выявили у собаки в Краснооктябрьском муниципальном округе. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, больное животное находилось на территории с. Ключищи Краснооктябрьского района.
Лабораторные исследования показали наличие у животного бешенства.
Кроме того, выяснилось, что собака ранее покусала своего владельца.
В настоящее время специалистами проводится комплекс мероприятий, направленный на купирование очага инфекции.
Ранее бешенство выявили у собаки на территории Чкаловского муниципального округа.
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