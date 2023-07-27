Глеб Никитин: "Несмотря на все сложности и вызовы, год от года строительная отрасль показывает хорошие темпы" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем строителя.

"Уважаемые сотрудники строительной отрасли! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительство - один из главных локомотивов экономики. Несмотря на все сложности и вызовы, год от года отрасль показывает хорошие темпы. За 5 лет в регионе было введено в эксплуатацию более 7,5 миллиона квадратных метров жилой площади. Это настоящий рекорд!", - говорится в тексте поздравления.

"Благодаря вам тысячи семей смогли переехать в новые благоустроенные квартиры. Растет и качество проектов, которые предусматривают создание социальных объектов, благоустройство территории, развитие дорожной сети.

Нижегородская область – один из лидеров по объему реализуемых инфраструктурных проектов. У нас строится метро, Ледовый дворец, реализуются крупные дорожные проекты. Все это было бы невозможным без поддержки федеральных коллег и грамотных действий подрядных организаций!

В профессиональный праздник желаю вам как можно больше новых заказов и интересных проектов! Пусть всё получается! Здоровья вам и благополучия!", - сказал губернатор.