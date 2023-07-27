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Общество

Праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода в День физкультурника

11 августа 2023 09:25  [107] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Праздничную подсветку включат на телебашне Нижнего Новгорода в День физкультурника. Об этом сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Согласно информации, иллюминацию на телебашне в областном центре включат накануне праздника, 11 августа, а также в День физкультурника 12 августа - с 20.30 до 22.30.

Нижегородцы и гости города смогут увидеть на телебашне элементы графической символики Дня физкультурника. На медиаэкаране будут транслироваться логотипы Дня физкультурника и министерства спорта Нижегородской области, а также надписи – "12 августа", "Самая массовая зарядка", "Идем на рекорд России".

В этом году День физкультурника посвящен 100-летию отечественной отрасли физической культуры и спорта. 12 августа в Нижнем Новгороде пройдет множество спортивных мероприятий, в том числе массовая зарядка с участием порядка 5 тысяч нижегородцев у катера "Герой", вместе с чемпионками России, Европы и мира по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными

Также в рамках праздника пройдет парад спортсменов - торжественное шествие от "Горадрома" до места проведения зарядки у катера "Герой". Там же планируют установить еще два рекорда: по подъему богатырского бревна и гигантской гантели.

Завершится День физкультурника спортивным праздником на стадионе пляжных видов спорта на Гребном канале.

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Теги:
Спорт телебашня
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