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Происшествия

Нижегородца с наркотиками задержали в Автозаводском районе

11 августа 2023 09:54  [68] Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, во время личного досмотра у подозреваемого нашли сверток с белым порошком.

Проведенная экспертиза показала, что мужчина хранил при себе метадон общей массой 1,148 гр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").

В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде, его проверяют на причастность к аналогичным деяниям. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

 

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Теги:
Автозаводский район Наркотики
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