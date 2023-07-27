Нижегородца с наркотиками задержали в Автозаводском районе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, во время личного досмотра у подозреваемого нашли сверток с белым порошком.
Проведенная экспертиза показала, что мужчина хранил при себе метадон общей массой 1,148 гр.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств").
В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде, его проверяют на причастность к аналогичным деяниям. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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