Олег Лавричев: "В ВВС нашей страны служат настоящие асы и профессионалы, которым по силам справиться с любой боевой задачей" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем Военно-воздушных сил Российской Федерации.

"Отечественные Военно-воздушные силы выделены в отдельную структуру 111 лет назад. С тех самых пор военная авиация надежно охраняет воздушные границы нашей Родины.

ВВС являются одним из самых передовых и технологичных родов войск, благодаря усилиям ученых, конструкторов и инженеров. Значительный вклад в развитие и совершенствование военно-воздушного флота уже много лет вносят нижегородские предприятия НАЗ "Сокол", НПАО "Гидромаш", АО ПКО "Теплообменник", АНПП "ТЕМП-АВИА" и другие отраслевые предприятия.

В Военно-воздушных силах нашей страны служат настоящие асы и профессионалы, которым по силам справиться с любой боевой задачей в любой точке мира. Ваше мастерство и оперативность позволяют сохранить жизни многих наших бойцов на поле боя. Особо тяжелая и ответственная работа лежит на плечах военных спасателей, которые, рискуя жизнью, эвакуируют раненых бойцов.

В этот праздничный день от всей души желаю всем причастным к ВВС успеха в покорении новых высот, выдержки, сил и упорства в достижении целей при выполнении служебного и воинского долга, счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, мира, добра и отличного настроения!" - говорится в поздравлении.