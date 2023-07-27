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Общество

Олег Лавричев: "Благодаря труду строителей облик Нижнего Новгорода меняется в соответствии с запросами времени"

13 августа 2023 10:00  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днем строителя.

"Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа – это огромный вклад в развитие нашего города и формирование комфортной среды для нижегородцев. Вы создаете объекты инфраструктуры и жилые микрорайоны, школы и детские сады, общественные пространства и спортивные комплексы, помогаете сохранять историческое наследие города.

Благодаря труду строителей облик Нижнего Новгорода меняется в соответствии с запросами времени, сочетая в себе самобытность старинного купеческого города и динамичность современного мегаполиса. Сегодня в нашем городе ведется строительство жилья и социальных объектов, продолжается работа над такими масштабными проектами, как Ледовая арена, ИТ-кампус, парк в Почаинском овраге и многими другими.

В День строителя желаю вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия! С праздником!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники Строительство
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