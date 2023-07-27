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Общество

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" выбрал лучших по профессии

11 августа 2023 11:42  [96] Общество
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

В ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") прошел традиционный конкурс профессионального мастерства рабочих на звание "Лучший по профессии". 

Участие в нем приняли сотрудники всех производств предприятия. В течение двух дней они демонстрировали свое мастерство как в теоретической, так и в практической части. В результате были определены призеры в пяти номинациях.

Конкурс профессионального мастерства – это особая движущая сила, основа для развития и повышения эффективности в работе. Ведь самое современное оборудование не сможет работать без человека. 

Среди участников конкурсов профессионального мастерства прошлых лет немало работников предприятия, для кого победа в этих соревнованиях среди рабочих стала первым этапом в построении успешной карьеры. Многие из заводчан, удостоенных звания "Лучший по профессии", сегодня работают на руководящих должностях.

 

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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