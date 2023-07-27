Юрий Шалабаев: "Спорт - это не только физическая активность, но и вдохновение" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем физкультурника.

"Сегодня День физкультурника. Это праздник не только профессиональных спортсменов, но и всех, кто ведет здоровый образ жизни, держит себя в форме.

С каждым годом таких людей в Нижнем становится все больше. Горожане просят устанавливать больше открытых спортплощадок, огромный запрос на детские секции, тренировки для взрослых, многие ставят перед собой цель сдать нормы ГТО. Мы это желание, конечно, поддерживаем и будем поддерживать. Ведь спорт - это не только физическая активность, но и вдохновение, стремление к совершенству, преодоление себя.

Мы стараемся ежегодно делать десятки новых спортплощадок, ремонтировать старые, открываем занятия по различным дисциплинам в спортшколах, тренироваться можно и на улицах прямо около дома вместе с преподавателями. Такой подход приносит плоды - сейчас ежегодно наши нижегородские ребята завоевывают сотни медалей на соревнованиях разного уровня, это наша гордость.

Пусть сегодняшний день будет наполнен радостью от движения, поддержкой друзей и близких, вдохновляйтесь спортом, достигайте новых вершин!" - говорится в поздравлении.