Команда АПЗ заняла первое место на турслете рабочей молодежи в Чкаловском районе Общество

Фото: пресс-служба АПЗ

Спортивная команда Арзамасского приборостроительного завода заняла первое место в туристском слете трудовой молодежи "Профавиа-2023", который прошел в Чкаловском районе Нижегородской области Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Местом проведения спортивного мероприятия стала территория взлетно-посадочной полосы АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева". Всего в турнире приняло участие семь команд Профавиа.

В трехдневную соревновательную программу вошли различные испытания: добывание огня без спичек, установка туристической палатки на время, преодоление на рафтах и катамаранах водных препятствий, навыки завязывания туристических узлов, испытания альпинистов и курсы первой доврачебной медпомощи.

По результатам соревнований команда АПЗ одержала победу по спортивному ориентированию, в контрольно-туристском маршруте, короткой пешеходной дистанции и заняла итоговое первое место.

В личном зачете 1 и 2 места заняли соответственно капитан Артём Горелов (шлифовщик цеха №50) и Алина Шеронова (регулировщик РЭАиП цеха №42) в соревнованиях по ориентированию на местности.

Председатель Нижегородской областной организации Профавиа Анатолий Колесов по итогам турслета наградил лучших спортсменов.

Ранее сообщалось, что воспитанница спортклуба "Знамя" АО АПЗ завоевала две медали на II Играх стран СНГ в Белоруссии.