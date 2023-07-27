Праздник "Спорт без границ" прошел в Автозаводском районе в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" Спорт

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

"Быть в спорте" может каждый независимо от возраста и физических возможностей, уверены организаторы спортивного праздника, который прошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода накануне Дня физкультурника.

Многофункциональная площадка во дворе по улице Прыгунова собрала десятки любителей активного отдыха с ограниченными возможностями здоровья и без. Спортивно и дружно провести время пришли дети и взрослые из общественных организаций для людей с ОВЗ, воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Улыбка" и местные жители.

Мероприятие организовано по инициативе регионального координатора проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия", депутата городской Думы Нижнего Новгорода Романа Пономаренко.

"У спорта нет границ, и сегодняшний праздник тому подтверждение. Здесь собрались ребята с инвалидностью и без, и они вместе дружно проводят время, участвуют в играх, мастер-классах. Мы постарались организовать спортивный праздник, хорошее настроение для всех. И очень важно, что спортивная инфраструктура в Нижнем Новгороде и во всем регионе становится доступнее для каждого. Здоровый образ жизни и занятия спортом для многих это уже норма жизни и привлекают все больше и больше нижегородцев. И эту работу мы обязательно будем продолжать", - отметил Роман Пономаренко.

Праздник начался с общей зажигательной разминки под музыку. Веселым настроением участников заряжал большой партийный белый медведь, который вместе с ними танцевал и делал упражнения.

Забеги, игры в футбол и пионербол, броски мяча в баскетбольное кольцо, мастер-классы по настольному теннису и настольным играм – программа была насыщенной, и каждый смог найти занятие по душе.

Мастер-класс по боксу для ребят провела воспитанница центра "Улыбка" семнадцатилетняя Карина Гусейнова. Девушка начала заниматься боксом, чтобы уметь постоять за себя, а теперь без спорта не представляет свою жизнь.

"Спорт для меня – это образ жизни. Когда плохое настроение, проблемы, что-то не получается – вышла на пробежку, попрыгала со скакалкой, и уже совсем по-другому себя чувствуешь. Спорт учит преодолевать себя, развиваться", - поделилась Карина.

Многодетная семья Марии и Дениса Кожиных пришла на праздник с детьми. Спортом занимаются глава семейства и сын Илья, а мама с двойняшками Миланой и Полиной стараются от них не отставать. Кроме того, Денис Кожин руководит отделом по реализации и поддержке проектов в области здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни в региональном отделении ВОД "Отцы России".

"Необходимо развивать культуру здорового образа жизни в семьях, чтобы показывать пример и друг другу, и другим. И сегодня для этого создаются все условия, строится много спортивных площадок, открываются спорткомплексы. Мы видим, как меняется наш район, наш город в лучшую сторону. Хочется выходить на улицу с детьми, заниматься спортом и видеть вокруг здоровых, красивых людей", - рассказал многодетный отец.

В завершении мероприятия участники получили на память сувениры.

Спортивный праздник был организован при поддержке регионального отделения партии "Единая Россия", общественной организации "Жить По-Настоящему" для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (руководитель Елена Овсянникова).

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений партпроекта "Детский спорт" и народной программы "Единой России".