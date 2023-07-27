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Общество

Корпоративные волонтеры Эн+ провели день со слабовидящими и незрячими воспитанниками центра "Перспектива"

11 августа 2023 16:20  [42] Общество
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Сотрудники ГК "Волгаэнерго" организовали и провели встречу с воспитанниками Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива" (НРООРДИЗ "Перспектива"). 

День для волонтеров и воспитанников центра начался с работы в тандеме, а именно с велопрогулки на уникальном парном велосипеде. Сотрудники "Волгаэнерго" прокатили ребят по Волжской набережной до Борского моста и обратно. Велопрогулка продлилась почти два часа, за этот время молодые люди смогли ощутить прелести командного катания, насладиться попутным ветром и свободой движения. 

"Я первый раз участвую в такой велопрогулке. Мне очень понравилось, я получила заряд положительных эмоций. Скорость движения можно сравнить с ощущением полета. Хочу сказать спасибо ребятам-волонтерам. Это было незабываемо", - поделилась своими впечатлениями от поездки воспитанница центра Дарья. 

После совместного катания воспитанники центра пригласили волонтеров "Волгаэнерго" к себе на чаепитие. За чашкой чая ребята рассказали о себе. Оказалось, что многие из воспитанников ведут активный образ жизни: участвуют в мастер-классах по кулинарии, поют, увлекаются катанием на сапах и играют на пианино. Поэтому командные активности и парные катания на свежем воздухе вдохновляют ребят и мотивирует их на открытие новых горизонтов.

"Здесь не нужно иметь каких-то специальных навыков, главное – желание и умение кататься на велосипеде. Людям с ОВЗ важна эмоциональная составляющая, рука для сопровождения во время прогулки, интересный собеседник и неравнодушный человек рядом. Я рад, что ребятам понравилась прогулка. Тепло, которое мы получили от воспитанников, вдохновляет продолжать волонтерскую деятельность", - рассказал волонтер Эн+ Дамир Адиятуллин.

Также входе беседы молодые люди договорились провести в следующий раз тимбилдинг в полной темноте.  Выполнение самых простых заданий в необычных условиях позволяют развивать высокий уровень доверия друг к другу, понимание к чужим проблемам и особенностям здоровья, а также способствуют сплочению всех участников мероприятия.

"Главная цель мероприятия – поддержать людей, которые в этом нуждаются, а также продолжать развитие культуры добровольчества среди сотрудников Эн+. Сегодня быть волонтером - почетно, это говорит о душевных качествах человека. Все мы разные, но все мы равные. Это важно понимать! Любое доброе дело обязательно вернется добром", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

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