Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован
Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф Нижегородское области ликвидирован, сообщает пресс-служба правительства региона.
На месте возгорания работали пожарные бригады, МЧС, специалисты ГО и ЧС, сотрудники регионального минэкологии и администрации Балахнинского муниципального округа. Кроме того, к работам по тушению пожара были привлечены силы и средства разных ведомств и подразделений, включая дорожные службы, лесничества.
Специализированная дорожная техника засыпала места тления.
По данным на 08:00 пожар ликвидирован. Места тления просыпаны песком.
Вероятная причина возгорания – погодные условия.
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