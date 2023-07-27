Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован Происшествия

Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован

Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф Нижегородское области ликвидирован, сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте возгорания работали пожарные бригады, МЧС, специалисты ГО и ЧС, сотрудники регионального минэкологии и администрации Балахнинского муниципального округа. Кроме того, к работам по тушению пожара были привлечены силы и средства разных ведомств и подразделений, включая дорожные службы, лесничества.

Специализированная дорожная техника засыпала места тления.

По данным на 08:00 пожар ликвидирован. Места тления просыпаны песком.

Вероятная причина возгорания – погодные условия.