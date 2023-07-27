Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Недостроенный паркинг на Казанском шоссе снесут и построят новый
Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
12 августа 2023 09:32  [41] Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован
11 августа 2023 12:14  [306] Семейную пару задержали в Нижнем Новгороде за сбыт наркотиков
11 августа 2023 09:54  [296] Нижегородца с наркотиками задержали в Автозаводском районе
10 августа 2023 10:47  [498] Нижегородская полиция ищет потерпевших от действий мошеннической группы
10 августа 2023 09:06  [456] Мужчина утонул в Оке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
09 августа 2023 19:03  [554] Экс-руководителя муниципального предприятия на Бору осудят за крупную растрату
09 августа 2023 09:06  [498] Мошенники обманули трех нижегородцев почти на полмиллиона рублей
08 августа 2023 13:54  [671] Подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе
08 августа 2023 13:05  [482] Молодую семью наркосбытчиков задержали на Бору
08 августа 2023 10:42  [614] Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе
Происшествия

Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован

12 августа 2023 09:32  [41] Происшествия
Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован

Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф ликвидирован

Пожар на полигоне ТКО у поселка Гидроторф Нижегородское области ликвидирован, сообщает пресс-служба правительства региона.

На месте возгорания работали пожарные бригады, МЧС, специалисты ГО и ЧС, сотрудники регионального минэкологии и администрации Балахнинского муниципального округа. Кроме того, к работам по тушению пожара были привлечены силы и средства разных ведомств и подразделений, включая дорожные службы, лесничества.

Специализированная дорожная техника засыпала места тления.

По данным на 08:00 пожар ликвидирован. Места тления просыпаны песком.

Вероятная причина возгорания – погодные условия.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар Свалки ТКО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph